La 28e journée reportée au 9 mai

Par DDK | Il ya 25 minutes | 31 lecture(s)

Initialement prévue pour hier vendredi, la 28e journée du championnat de l’inter-régions, groupe centre est, a été reportée finalement au 9 mai prochain. C’est ce qu’a annoncé sur son site internet, la ligue inter-régions, et ce, pour motif, des prochaines élections législatives prévues le 4 mai prochain. C’est donc à cause de cet évènement national que cette 28e journée du championnat inter-régions seniors a été reportée. Ce qui va donc permettre aux équipes surtout concernées par l’accession comme l’ES Ben Aknoun et le FC Bir El Arch, et celle qui luttent pour le maintien, de profiter de cette trêve, pour se préparer en conséquence, afin qu’elles abordent ces trois dernières journées du championnat en force et sans faute.

M. B.