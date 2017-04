«La crise a influé négativement sur les joueurs»

Par DDK | Il ya 25 minutes | 22 lecture(s)

La Dépêche de Kabylie : Un commentaire sur votre lourde défaite face au MCA ?

Rahal Fawzi : Je pense que le résultat final ne reflète pas la physionomie de la rencontre. On a bien tenu tête en première mi-temps, en créant beaucoup d’occasions de buts en dépit de l’absence de plusieurs titulaires. En seconde période, on a commis certaines erreurs qui nous ont coûté cher. Maintenant, je pense qu’il faut vite oublier ce match et penser à l’avenir.

En parlant d’avenir, un match très important contre le CAB vous attend samedi prochain, un mot ?

Ça sera un match contre un concurrent direct pour le maintien. Certes, nous avons perdu presque toutes nos chances pour le maintien, mais on doit honorer le statut et les couleurs du club.

Un message pour les supporters qui s’inquiètent sérieusement pour l’avenir du club ?

La situation administrative du club est, certes, compliquée et son avenir est flou, mais les supporters doivent rester derrière l’équipe qui a besoin d’eux en ces moments difficiles. De notre part, on ne lésinera pas sur les efforts pour jouer à fond et défendre crânement les couleurs du club. Les supporters doivent savoir aussi que les joueurs évoluent dans des conditions très difficiles après la démission des dirigeants. On ne trouve personne à qui exposer nos problèmes. Je souhaite un dénouement rapide de cette crise qui perdure et qui a influé négativement sur le rendement des joueurs.

Entretien réalisé par Z. H.