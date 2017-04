Comment remobiliser les troupes ?

Par DDK | Il ya 25 minutes | 20 lecture(s)

Après la cuisante défaite enregistrée mardi dernier contre le MCA (4 - 1), les joueurs du MOB vont reprendre du service cet après-midi, pour préparer le match contre le CAB, programmé le 6 mai au stade Sefouhi à Batna. À signaler que cette rencontre se jouera à huis clos. Ainsi, l’entraîneur du MOB, Abdelwahab Boussaâda, aura du pain sur la planche pour préparer psychologiquement ses capés à la bataille des Aurès, qui s’annonce très difficile pour les Béjaouis après le cumul de mauvais résultats et la déroute du 5 juillet, sans oublier la démission des dirigeants. Pour rappel, la centaine de supporters, qui s’est déplacé à Alger pour encourager les camarades de Rahmani contre le MCA, ont prouvé leur amour indéfectible aux vert et noir. Malgré la mauvaise situation dans laquelle se trouve le club, les Crabes, eux, souhaitent toujours un rapide dénouement de la crise, pour redémarrer sur des bases solides et préparer la saison prochaine. Du côté de la direction et après la démission du président Hassissène pour des soucis de santé, aucun signe de bonne volonté n’est venu de la part des actionnaires, dit-on dans l’entourage du club. Toutefois, d’après une source proche, les actionnaires pourraient se réunir avec le président démissionnaire avant le match du CAB, en vue de remettre le club sur rails.

Réunion en vue des actionnaires

Par ailleurs, l’on a appris que l’ex-président Hassissène a quitté son lit d’hospitalisation jeudi pour rentrer chez lui rétabli. Pour rappel, l’ex-président du MOB a été opéré à deux reprises suite à un malaise d’appendicite et du foie.

Z. H.