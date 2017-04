«On se rachètera face au MCO»

Par DDK | Il ya 25 minutes | 26 lecture(s)

Pour l’attaquant Youcef Zerguine, le match d’aujourd’hui est très important pour son équipe pour la suite du parcours : «On a préparé ce match face au MCO dans une bonne ambiance. Tous les joueurs sont motivés et concentrés sur leur sujet. Même si on a concédé un semi-échec face à l’USMA sur notre terrain, mais on a réussi une belle prestation lors de cette rencontre. Notre objectif est de se racheter face au MCO et on abordera ce match avec la ferme intention de réussir un bon résultat. Certes le match sera difficile, toutefois on a nous atouts à faire valoir. Inchallah on réussira un bon résultat pour se racheter après le dernier faux pas concédé face aux Usmistes», a déclaré Zerguine.

M. L.