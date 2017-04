Imbroglio dans la coupe d’Algérie

Par DDK | Il ya 24 minutes | 22 lecture(s)

Plusieurs clubs de futsal ont été privés de participation à la coupe d’Algérie dont le premier tour concernant la zone « B » a eu lieu, la semaine dernière, à la salle OPOD de Guendouza à Akbou. Ainsi, trois clubs de la willaya de Béjaia sont montés au créneau suite à cette «exclusion». Il s’agit de l’ACA et ASSA de la daïra d’Akbou et CFEKA d’El Kseur, joints, d’ailleurs, par d’autres clubs régionaux qui criaient à la «Hogra». Ils demandent «l’annulation» de ce premier tour afin de permettre à tous les clubs d’y participer. Pour cela, nombreux sont les clubs qui s’interrogent sur le critère de l’engagement de ces 25 clubs autorisés à prendre part à cette compétition. Selon M. Ouahib, président de l’ACA (Athlétic Club Auzium), les membres de la ligue de futsal fraîchement créée ont fait participer uniquement certains clubs de leur gré sans statuer sur des critères fiables. Contacté par nos soins, M. Zemmam Djamel, président de la ligue de Futsal créée le 15 février dernier renvoie la balle aux membres de l’assemblée constitutive qui ont, selon lui, décidé de participer à cette coupe d’Algérie. «Nous ne pouvons pas faire participer tout le monde. Il existe près de 200 clubs agréés au niveau du MJS dans cette discipline, comment, dès lors, peut-on organiser une coupe d’Algérie avec ce bon nombre ? Donc, pour cette année 2017, on a fait participer uniquement 25 clubs sur les 27 clubs fondateurs de la ligue à cette coupe d’Algérie », a-t-il réagi. Pour ce point, les clubs «révoltés», évoquent que certains participants n’ont jamais pris part à cette assemblée qui a été faite, ajoutent-ils, sans les inviter ou les aviser. Pour eux, la coupe d’Algérie ne devrait exclure aucun club en dépit de son niveau notamment dans cette discipline nouvellement créée. Les membres de l’ACA ont, selon leurs dires, saisi le ministre de la jeunesse et de sport Ould Ali Elhadi qui a, en ricochet, insisté sur la participation de tous les clubs sans exclusion à cette première coupe d’Algérie. Une déclaration qu’il a faite lors de son passage à Akbou dans le sillage de sa récente visite à la wilaya de Béjaia. Au final, M. Zemmam a rappelé que le premier championnat de futsal se déroulera la saison 2017-2018. Ainsi, une commission de réflexion a été installée pour justement préparer les modalités du déroulement de ce premier championnat de futsal.

Menad Chalal