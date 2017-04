Les Béjaouis y croient toujours

Par DDK | Il ya 24 minutes | 29 lecture(s)

En dépit de la grosse désillusion engendrée par les deux derniers succès controversés de leurs rivaux pour l’accession, à savoir face à l’USM Blida et l’US Biskra, les Vert et Rouge de la JSMB, accusant toujours deux points de retard sur le podium, refusent de baisser les bras ou d’abdiquer.

Pour cela, ils se déclarent résolument décidés à battre le leader PACiste cet après-midi au stade communal de Dar El Beida pour continuer à espérer un miracle et ce, à deux journées du sprint final. Toujours est-il que le CA Bordj Bou Arreridj et l’ABS Boussaâda qui rendront visite respectivement à l’USM Blida et l’US Biskra, et ayant surtout promis de jouer franc jeu, respecteraient l’éthique sportive. Pour sa part, le coach en chef de la JSMB, Younes Ifticene qui avait lui-même déclaré à la fin du dernier match remporté par son équipe aux dépens du MCEE (2-1) que seul un miracle pourrait permettre à son équipe de bien s’en tirer en cette fin de saison, avait bien pesé ses mots. Lui qui avait piqué une colère noire après avoir pris connaissance des résultats (douteux) des rencontres de l’USM Blida et l’US Biskra respectivement à Chlef et Oran. «Ce sont des résultats qui défient toute logique. Dieu seul sait si l’éthique sportive a été bafouée. Ainsi, et d’après ce qui vient de se tramer contre nous, je dois dire que seul un miracle nous aiderait à accéder,» fulmina le technicien algérois qui, au passage, n’a pas du tout ménagé certains cadres de son équipe, accusés, selon lui, de trahison. À ce propos, il a ajouté. «Dans certains matches, comme face au CABBA, le MCS et l’ASO, quelques uns de mes joueurs n’avaient pas eu le rendement escompté pour aider l’équipe à accroître ses chances sinon assurer son ticket pour l’accession en ligue 1. Ce qui nous aurait bien évité tous ces déboires”. Pour les autres matchs de la journée, l’USM Blida est bien partie pour valider le deuxième ticket d’accession dès aujourd’hui, si elle s’impose face à son invité du jour le CA Bordj Bou Arreridj. Et ce sera aussi le cas, pour le 3e l’US Biskra, qui accueillera son homologue de l’Amel Bou Saâda à Biskra. Pour les équipes menacées de relégation, la bataille sera rude jusqu’à la dernière journée. Si le RC Arba et l’AS Khroub ont mis les deux pieds en DNA, d’autres clubs sont concernés, comme le MC El Eula qui affrontera la JSM Skikda et qui doit gagner. Alors que l’ASO Chlef est appelée à réaliser un bon résultat chez le RC Arba, tandis que le CRB Ain Fekroun aura la mission délicate face au MC Saida. Le GC Mascara aura une chance inouïe, en accueillant l’AS Khroub et ne jure que par la victoire. Enfin, les yeux seront aussi braqués au match qui mettra aux prises le WA Boufarik à l’ASM Oran.

B. Ouari et A. M.