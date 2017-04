Qualification historique pour les play-offs

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

La section volley-assis de l’association sportive des handicapés de la commune d’Amizour animera le deuxième tournoi des play-offs de la finale du championnat national programmé pour les 20 et 21 mai prochain à Oran. Le premier tournoi a eu lieu dernièrement à Ouargla où les Amizourois ont joué 2 matchs, une victoire contre Biskra et une défaite devant l’équipe de Chlef et il leur reste 3 autres à jouer à Oran contre respectivement Oran, Batna et Ouargla qui se terminera par un classement final suite aux résultats de ce mini-championnat qui consacrera le premier comme champion d’Algérie du volley-assis. Avant d’atteindre les play-offs, les joueurs de l’ASHCA ont gagné plusieurs matchs dont Blida en aller et retour, Boussaada en aller et retour, Médéa en aller et retour ainsi que les défaites contre Oran et Chlef. Le président de l’association, Bouhenni Achour, nous a avoué que : «Notre objectif principal est de nous qualifier au play-off car nous sommes une jeune équipe créée il y a 3 ans avec des jeunes joueurs qui manquent considérablement d’expérience sans oublier de citer que notre club est marginalisé par les autorités locales surtout l’APC d’Amizour.»

Z. H.