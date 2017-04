L’ère Alcaraz commence

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

Le nouveau sélectionneur national des Verts, l’Espagnol Lucas Alcaraz qui succède au Belge Georges Leekens, entame sa mission sur le terrain aujourd’hui, avec un mini-stage de l’équipe nationale des joueurs locaux.

Un regroupement qui débutera aujourd’hui et qui s’étalera jusqu’au 3 mai prochain au centre technique national de Sidi Moussa. Engagé par le nouveau patron de la FAF Kheireddine Zetchi pour diriger l’EN A, l’Espagnol aura aussi à sa charge et pour mission de coacher l’équipe nationale A’ qui va se préparer en prévision du prochain championnat d’Afrique des nations. Alcaraz prendra, donc, ses fonctions d’une manière effective dès aujourd’hui, et il s’adressera aux 27 joueurs locaux convoqués pour ce stage de préparation pour mieux les connaître. Le coach espagnole découvrira de près le joueur local et aura une idée plus précise sur ses qualités et ses capacités de s’imposer chez les A. Ce sera aussi une occasion de voir de près les joueurs de l’équipe nationale olympique qui est en stage à Sidi Moussa, en prévision des Jeux de solidarité islamiques qui auront lieu en Azerbaïdjan. Il aura, donc, à faire une revue d’effectif pendant ces quatre jours de stage pour dégager les meilleurs qui prendront part au stage des Verts prévu le moi de juin, pour entamer les éliminatoires de la CAN-2019 face au Togo le 9 du même mois à Tchaker ou au 5 Juillet. Arrivés il y a deux semaines à Alger, le sélectionneur des Verts et ses adjoints se disent satisfaits de leur séjour : «En cinq jours, ils ont pu récolter beaucoup d’informations sur le football algérien et l’équipe nationale. Cela leur a permis de tracer leur programme de travail jusqu’au stage de l’équipe nationale A», a souligné la FAF. Alcaraz et ses adjoints entameront, donc, leur mission aujourd’hui et passeront aux choses sérieuses, en appliquant leur philosophie de jeu sur le terrain et en permettant aux joueurs de répondre présents en prévision des futures échéances qui les attendent soit avec l’EN A’ ou éventuellement avec l’EN A. Pour rappel, 27 joueurs locaux ont été retenus pour ce stage qui s’étalera jusqu’au 3 mai à Sidi Moussa. La JSK sera représentée par trois joueurs, Asselah le gardien de but et les deux défenseurs Redouani et Ferhani qui n’auront pas le temps de souffler, puisque juste après le match d’hier joué à Oran, ces derniers rejoindront leur lieu de regroupement dès aujourd’hui. Le MO Béjaïa sera représenté par le gardien de but Chemseddine Rahmani et l’ESS sera en force avec cinq joueurs, en l’occurrence Ziti, Bedrane, Kenniche, Djabou et Djahnit, alors que l’USMA, l’USMH, l’USMBA et le MCA seront représentés par trois joueurs chacun comme la JSK.

Aomar Moussi.