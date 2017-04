17e but de la saison pour Belfodil

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Ishak Belfodil est à son 17e but de la saison, toutes compétitions confondues. Avant-hier, lors de la sixième journée des play-offs qualificatifs à l’Europa League, face à l’Union Saint-Gilloise, l’attaquant international du Standard de Liège s’est distingué et a retrouvé le chemin des filets après une période de disette ces derniers temps, en contribuant au succès de son équipe sur le score de 3 à 1. Alors que son équipe menait au score deux buts à un, Ishak Belfodil a réussi à inscrire le 3e but à la 70’. C’est son 14e but en championnat de Belgique et le 17e, si on rajoute les trois buts marqués en Europa League avec le Standard de Liège. Enfin, une victoire pour Belfodil et ses coéquipiers, mais qui restent toujours à la dernière place du groupe A, avec cinq points.

Bentaleb et Schalke se révoltent

le milieu de terrain de Schalke 04, Nabil Bentaleb aligné d’entrée par son coach, est allé damer le pion au Bayer Luverkusen sur son terrain et devant son public, en s’imposant sur le score sans appel de 4 buts à 1. Une vraie démonstration de force des partenaires de Bentaleb, auteur d’une belle prestation. Le Schalke 04 a orchestré une leçon de football à la formation de Leverkusen à la BayArena (4 - 1). Schales coéquipiers de Bentaleb ouvrent la marque à la 6’ Burgstaller, avant que Höwedes ne double la mise à la 10’. Ce n’est pas fini puisque Schalke parvient à tripler la mise par Schöpf à la 18’. Après la pause citron, Burgstaller est revenu à la charge à la 50’, alors que l’équipe de Leverkusen est parvenue à réduire la marque et à sauver l’honneur à la 69’, par l’intermédiaire de Kiessling. Nabil Bentaleb a joué presque toute la partie, en ne cédant sa place qu’à la 84’, à son équipier Riether. Ce succès permet au Schalke 04 de remonter provisoirement à la 8e place au classement avec 41 points dans son compte.

Ghilas vers Bursaspor ?

L’attaquant algérien du club turc Gaziantepspor, Nabil Ghilas, est très convoité en Turquie. Il est sur les tablettes des dirigeants du club Bursaspor, lesquels sont prêts à mettre le paquet pour l’engager dès l’été prochain. La direction de Gaziantepspor exige la somme de 2 millions d’euros pour libérer le buteur algérien. Auteur de 8 buts et 3 passes décisives, en 24 matchs joués, Nabil Ghilas qui a retrouvé son meilleur niveau est pisté par Bursaspor qui veut coûte que coûte l’engager lors du mercato estival prochain.

A. M.