Qui succèdera à Kerbadj ?

Par DDK | Il ya 1 heure | 121 lecture(s)

Mahfoud Kerbadj, le président de la Ligue de football professionnel (LFP), qui fut élu pour un nouveau mandat olympique (2016-2020) le 5 juin dernier, a décidé de démissionner de son poste.

Il a d’ailleurs convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 7 mai prochain, pour officialiser son départ. Certes, l’ordre du jour de cette assemblée est la «reconfiguration du conseil d’administration et la poursuite des activités de la Ligue», mais d’après nos sources, Kerbadj annoncera sa démission. Se sentant persona non grata dans cette structure footballistique, suite aux critiques dont il a fait l’objet, Mahfoud Kerbadj a décidé de jeter l’éponge, surtout après le départ de Raouraoua dont il avait le soutien depuis son élection à la tête de la LFP en 2013. D’après nos sources, c’est le secrétaire général de la LFP, Fawzi Guellil, qui sera chargé d’assurer l’intérim jusqu’à la tenue de l’assemblée générale élective. Trois noms de présidents de clubs ont été avancés, il s’agit de Hassan Hammar le boss de l’Entente de Sétif que Zetchi le nouveau président de la FAF veut voir à la tête de la LFP. Il y a aussi le président du CA Batna, Farid Nezzar, qui a d’ailleurs annoncé son retrait des affaires de son club. Enfin, comme à chaque élection de la FAF ou de la LFP, Mourad Lahlou, le président du Nasr Hussein Dey se positionne à nouveau pour succéder à Mahfoud Kerbadj. Les trois prétendants vont certainement afficher clairement leurs intentions lors de l’assemblée générale extraordinaire prévue le 7 mai prochain. Alors, qui de Hammar, Lahlou ou Nezzar prendra la place de Kerbadj et sera à la tête de la LFP ? Il faudra attendre la prochaine assemblée, pour d’abord entériner la décision de la démission de Kerbadj, afin que la course à sa succession soit lancée, entre les futurs candidats, entre autres Hammar, Nezzar et Lahlou.

Aomar Moussi.