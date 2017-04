«J’ai le feu vert pour reprendre»

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

Les joueurs du MOB ont repris les entraînements, hier, pour préparer le prochain match contre le CA Batna prévu pour samedi prochain au stade Sefouhi.

Boussaada affirme que son seul souci actuellement c’est la démobilisation des joueurs : «C’est très difficile de travailler dans des conditions pareilles. Les joueurs se croient déjà en vacances. Il faut beaucoup d’efforts pour canaliser le groupe», a-t-il déclaré. La préparation du prochain match devrait concerner tous les joueurs, excepté Rahmani qui sera en stage avec la sélection nationale. Quant à Yaya, il a eu le feu vert du staff médical pour intégrer le groupe. Le coach aura donc tous les joueurs à sa disposition pour ce match, même Salhi qui était suspendu sera prêt. En plus de la démobilisation des joueurs, l’absence totale des dirigeants est l’autre point noir dont souffre le club. Une situation qui n’arrange pas les affaires des Crabes et les fidèles supporters s’inquiètent sérieusement pour l’avenir de leur club. Le meneur de jeu Fawzi Yaya, joint hier, a tenu à rassurer les supporters sur sa blessure : «Les résultats de la dernière échographie n’ont rien révélé de grave et la déchirure musculaire dont je souffrais est guérie. Le staff médical m’a autorisé à reprendre avec le groupe. C’est une réelle délivrance pour moi car j’ai beaucoup souffert cette année. Je suis très soulagé de pouvoir rejouer et aider mon club»

Z. H.