C’était la fiesta à Oukil Ramdane

Par DDK | Il ya 1 heure | 137 lecture(s)

C’était vraiment la grande joie au stade Oukil Ramdane de Tizi-Ouzou avant-hier vendredi

Le champion de la régionale II, l’USM Draâ Ben Khedda n’a pas raté l’occasion lors de la réception de l’OS El Kseur, pour le compte de la 28e journée, pour engranger les trois points de la victoire, en s’imposant sur le score net et sans bavure de 2 à 0. Si en première mi-temps, les Ciel et Blanc n’ont rien fait pour déverrouiller le bloc défensif de la formation d’El Kseur, ce n’est pas le cas en seconde période, puisque l’attaquant Si Ali parvient à ouvrir la marque à la 56’, suite à un joli travail individuel en se jouant de plusieurs joueurs de l’OSEK, à la Maradona et fait exploser les tribunes remplies comme un œuf par les supporters de l’USMDBK. Continuant dans leur pressing, les poulains de Nacer Zekri reviennent à la charge à la 70’, par l’entremise de Hamdini Rachid d’un tir puissant en ne laissant aucune chance au gardien d’El Kseur qui n’a vu que du feu sur l’action du but. C’est l’explosion de joie chez les supporters de Draâ Ben Khedda qui se sont déplacés avant-hier en force au stade Oukil Ramdane pour fêter cette belle accession de leur équipe favorite. Les camarades de Bourekoum Zoheir auraient même pu marquer d’autres buts dans les 20 dernières minutes, mais par manque de concentration, ils les ont loupées. Une belle victoire à deux journées du baisser du rideau de la saison. Les dirigeants de l’USMDBK songent d’ores et déjà à la saison prochaine pour attaquer le championnat de la régionale Une en force et avec pourquoi pas une autre accession en inter-régions. Pour les autres rencontres le CRB Kherrata a réussi à faire respecter la hiérarchie en allant à Ain Bessam enfoncer le Hillal local. De leurs côtés, le WR Bordj Menaeil et l’ES Timezrit qui ont évolué dans leur fief respectif, n’ont pas trop forcé la cadence pour s’imposer sur le même score devant respectivement G. Bejaia et la JS Bordj Menaeil (3 - 1). l’ES Draa El Mizane a lui aussi réussi un bon résultat, mais difficilement devant La JS M’Chedellah, un but à zéro (1 - 0). L’Olympique Akbou et l’USM Béjaïa en danger Par contre, dans le bas du tableau, la lutte pour le maintien n'a toujours pas livré tous ses secrets. La situation semble a priori confuse d’autant que mis à part le HC Ain Bessam qui rejoindra la division de wilaya, les clubs classés de la onzième à la quinzième place se retrouvent en difficulté. La situation s'est compliquée pour l’USM Bejaia tenue en échec par le CRB Isser. De son côté, le MC Bouira s’est imposé devant l’ERB Ouled Moussa deux buts à zéro (2 - 0). Enfin, le plus menacé pour accompagner Ain Bessam en division inferieure, l’Olympique d’Akbou, s'est contenté d'une petite victoire devant l’ES Bir Ghbalou.

M. B. et S. H.