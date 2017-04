«Je dédie cette accession aux supporters»

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Le coach de l’USM Draâ Ben Khedda, Nacer Zekri, était aux anges à la fin de la rencontre face à l’OS El Kseur en déclarant : «Ouf, c’est une accession amplement méritée et on peut maintenant terminer le championnat tranquillement. Je dédie cette accession à nos supporters qui ont souffert avec nous durant toute la saison, surtout lors des déplacements particulièrement à Kherrata et à Bir Ghbalou. Je la dédie aussi à tous ceux qui nous ont aidés et qui sont restés derrière nous, à l’image du président de l’APC, M. Sebaihi, qui a veillé au grain, aux dirigeants et à tous les amoureux du club des Ciel et Blanc».

Propos recueillis par M. B.