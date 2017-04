Sidi-Aïch et Tazmalt restent à l’affût

Par DDK | Il ya 1 heure | 125 lecture(s)

Vingt-huit buts à l’actif des attaquants dont treize à l'extérieur. Voilà une 25ème journée prolifique en buts. Mais en dépit de cette belle performance des attaquants, aucun changement n'est survenu au classement.

En effet, les trois postulants au titre, en l’occurrence l’US Soummam, le leader et ses deux dauphins, le SS Sidi-Aïch et le SRB Tazmalt, restent toujours au coude à coude dans leur course poursuite pour l’accession. Du coup, cinq journées avant le tomber de rideau, le championnat devient de plus en plus palpitant à plus d’un titre sachant que l’écart n’est que de trois points seulement entre le leader et ses deux poursuivants tenus par l’obligation de résultats. Ainsi le leader l’USS a réussi difficilement son derby face à son voisin de la JS Ighil Ouazzoug dans une rencontre très disputée, par trois buts à deux (3 - 2). Une victoire qui permet à la formation de l’USS de consolider son fauteuil. Au même moment, en ne faisant qu’une bouchée de l’AS Oued Ghir comme l’atteste le résultat final (6 - 1), l’équipe de la SSSA vient une nouvelle fois mettre en exergue la force de son compartiment offensif qui est à 46 réalisations. Ce succès largement et logiquement acquis, ne fait que conforter encore davantage les ambitions de la ville des ponts tout comme d’ailleurs le SRB Tazmalt qui n’a pas fait de détails en déplacement chez le NB Taskriout (0 - 4) mettant ainsi de la pression sur l’USS qui a sué pour engranger les trois points. De son côté, l’ARB Barbacha, s’est lourdement inclinée devant son hôte de ce28ème round, le CS Protection Civile, par un cinglant (6 - 2). En bas du tableau, le CRB Souk El Tenine qui recevait le RC Seddouk a concédé le point du match nul (1 - 1). Le CR Mellala, qui n’arrive toujours pas à gagner, a été tenu en échec par le CRB Aokas (1 - 1). Enfin, la lanterne rouge, la JS Béjaïa signe son troisième succès de la saison dans son derby face à l’AS Taassast.

Samy H.