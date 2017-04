Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

Le président de la section du RC Betrouna, Smail Ouzaâ, se dit très content de cette accession réussie.

La Dépêche de Kabylie : Votre premier commentaire sur cette accession ?

Smail Ouzaâ : C’est une accession amplement méritée et elle est le fruit de trois années de travail et de beaucoup de sacrifices. C’est grâce au travail de tout un groupe, dirigeants, joueurs, staff technique et tous ceux qui sont derrière ce club dans l’ombre, sans oublier nos fidèles supporters.

Ce ne fut pas facile ?

Tout à fait, et je crois qu’on a eu affaire à des concurrents de taille, à l’image de l’Olympique N’Ath Yirathen, l’US Tala Athmane et l’US Sidi Belloua. Mais je crois que la course est devenue beaucoup plus ardue entre deux clubs durant cette phase retour, c'est-à-dire entre le RC Betrouna et l’O N’Ath Yirathen. Au finish, on a eu le dernier mot (rire) et tant mieux pour nous. C’est la loi du football et on souhaite bonne chance à l’ONY et aux autres concurrents pour la prochaine saison.

Qu’est-ce qui a fait la force de votre équipe ?

Je crois que la force du RC Betrouna réside dans son groupe qui est soudé et solide et les joueurs sont solidaires entre eux, depuis l’entame de la saison. Il y a aussi les dirigeants qui ont réuni les moyens pour que les joueurs et le staff technique restent concentrés sur leur sujet, c'est-à-dire sur le terrain. Ils ont cru jusqu’au bout et je crois qu’après cinq journées du début du championnat, les joueurs ont su qu’ils pouvaient vraiment rivaliser avec les meilleurs du groupe pour l’accession. Et la suite vous la connaissez.

Comment voyez-vous l’avenir ?

Sous de bons auspices et avec beaucoup de confiance et d’optimisme. L’avenir s’annonce en rose, et on va se réunir avec le staff technique pour préparer la prochaine saison. Les joueurs vont devoir prendre du repos et la reprise devra avoir lieu après la fête de l’Aïd. Quant à l’effectif, je crois qu’on va garder l’ossature et au coach Yahiaoui de voir quels sont les postes à pourvoir. La saison prochaine sera celle de l’apprentissage pour le RC Betrouna.

Entretien réalisé par Massi Boufatis