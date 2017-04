La JSK améliore son classement

Par DDK | Il ya 1 heure | 211 lecture(s)

Après le faux pas concédé face à l’USM Alger il y a quelques jours à Tizi-Ouzou, la JS Kabylie était appelée hier à se racheter face au MC Oran lors de ce dernier match de mise à jour de la 24e journée.

Les protégés de Rahmouni et Moussouni sont allés chercher un précieux point au stade Ahmed Zabana, face aux gars d’El Hamri. Les Kabyles auraient pu reporter la victoire s’ils avaient bien exploité les occasions procurées durant la rencontre qui s’est jouée à huis clos, ce qui constituait un avantage de taille. Mais ce ne fut pas le cas et les camarades de Malik Asselah se contentent ainsi de ce précieux point qui leur permet d’améliorer un peu leur capital-points et leur position au classement général. Désormais, la JSK pointe à la 11e place avec 27 points, devançant le RC Relizane et le DRB Tadjenanet qui ont 26 points chacun. Les Kabyles s’éloignent un peu de la zone des relégables, du trio CSC, CAB et MOB, et laissent derrière le RCR et le DRBT. L’autre match de retard, qui a eu lieu hier et qui s’est joué au stade Omar Hamadi de Bologhine entre l’USM Alger et le CA Batna, s’est achevé sur le score sans appel de 3 à 0 en faveur des Usmistes. Une large victoire acquise grâce à un doublé de l’attaquant Derfalou (73’ et 87’) et un but contre son camp par le défenseur batnéen Bitam (60’). Le dernier match de retard était prévu hier dans la soirée à 19h au stade du 20 Août de Béchar entre la JS Saoura et le MC Alger.

A. M.