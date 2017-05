La JSB Amizour désormais champion

Par DDK | Il ya 1 heure | 83 lecture(s)

Le rideau est tombé avant-hier sur le championnat de la division Pré-Honneur de la ligue de Béjaïa, édition 2016 /2017, avec la consécration de la JSB Amizour, alors que le CRB Aït R’Zine a composté le second billet pour la division d’Honneur. Donc samedi, avec comme enjeu le titre, il a fallu attendre cette dernière journée de championnat pour connaître le lauréat. En effet, le duel à distance dans le haut du tableau entre la JSBA et le CRBA a tourné à l'avantage de la formation de Boukhalfa d’Amizour, qui s’est révoltée à Tameridjet face à la JST local (1-5). Un très large succès qui en dit long sur le parcours élogieux des hommes de Ramdane Benouret qui ont bouclé le championnat avec 38 points, soit à trois points de leur poursuivant et termine ainsi avec le titre de champion de ce groupe avec douze victoires, deux nuls et seulement deux défaites. L'attaque des Banlieusards d’Amizour a réussi à secouer quarante fois les filets adverses alors que sa défense s'est avérée comme la plus solide avec seulement douze buts encaissés. Le dauphin, le CRB Aït R’Zine a concédé le point du nul à domicile face à la révélation de la saison, l’US Beni Mansour, dans un match très disputé de part et d’autres. Il y avait du beau jeu et des buts (3 - 3). Le WA Felden termine l’année lui aussi sur une bonne note après avoir disposé du CA Sidi-Ayad, trois buts à un (3 - 1).

Samy.H