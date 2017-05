ça joue gros à Tazmalt

Par DDK | Il ya 1 heure | 83 lecture(s)

La 26e journée, prévue pour cet après-midi, sera marquée par deux rencontres au sommet.

Tous les regards seront braqués vers Tazmalt, théâtre du choc de cette journée mettant aux prises les deux dauphins et sérieux prétendants, à savoir le SRB Tazmalt face à SS Sidi-Aïch dans une rencontre qui drainera la foule des grands jours compte tenu, de l’importance de ce choc. Cette rencontre sera aucun doute très disputée et mérite bien d’être suivie de près. Certes, la formation locale avec l'avantage du terrain et le soutien du public, part avec les faveurs du pronostic, mais ce ne sera pas tâche aisée face aux Diables rouges qui ne viendront pas en visite de courtoisie. C’est dire que cette confrontation aura pour enjeu six points et constitue un tournant car il faut tout de même reconnaître que le faux pas risque de peser lourdement sur l’avenir du parcours du perdant qui verra ses ambitions de jouer le titre fondre comme neige au soleil. En somme, un beau match qui focalise les nombreux férus de la balle ronde. Cette joute intéressera l’US Soumam, leader du groupe, qui croisera le fer, au stade de Naceria avec le NC Bejaia (4eme) dans un derby palpitant. Les camarades de Tararist tenteront de rester sur cette dynamique pour rafler les trois points mis en jeu pour conforter leur fauteuil de leader, mais attention, le NCB qui même s’il a perdu ses chances dans la course pour l’accession, demeure un adversaire redoutable capable de surprendre le leader. Ce sera donc l’autre attraction du jour. Ce dernier va devoir sortir le grand jeu pour défendre son siège et continuer à rêver à une place au paradis. Entretemps, l’outsider, le RC Seddouk accueillera l’AS Taassast dans un match piège où les Verts de Seddouk seront dans l’obligation de ne pas sous-estimer leur adversaire du jour. De son côté, le NB Taskriout se rendra à Barbacha pour croiser le fer avec les Montagnards dans un match entre deux équipes traversant une période de doute. Dans le reste des confrontations, le CRB Aokas donnera la réplique au CS Protection Civile. Enfin, en bas du tableau, la JS Bejaia accueillera le CRB Souk El Tenine alors que l’AS Oued Ghir et le voisin du CR Mellala joueront le derby pour la survie.

Samy H.