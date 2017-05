Les jeunes de Boumahni aux tirs aux buts

Par DDK | Il ya 1 heure | 80 lecture(s)

Le programme concocté à l'occasion du 60e anniversaire de la destruction par l'armée coloniale du village Ath Maâmar et du 37e anniversaire du Printemps amazigh par le comité de village et les maisons de jeunes d’Aïn Zaouïa et de Boumahni a été clôturé avant-hier (samedi). Il faut rappeler que celui-ci, lancé le 14 avril dernier, comprenait, entre autres, le dépôt de gerbe de fleurs, l'inauguration du stade d'Ath Maâmar et un tournoi de football qui a regroupé les vétérans de Boumahni, ceux de Draâ El-Mizan, les équipes issues de Boumahni, de Aïn Zaouïa et de Mechtras. Au terme de cette semaine sportive dominée par de chaudes empoignades entre les équipes participantes, il y a eu tout d'abord un match entre les vétérans de plus de cinquante ans, puis la finale a été animée par Aïn Zaouïa et Boumahni. Si le match a été très serré pour se terminer sur le score d'un but dans chaque cage, ce sont les jeunes de Boumahni, qui au finish, ont arraché le trophée aux tirs aux buts. C'est dire qu'à la fin du match, il y avait une grande ambiance. Aussi, cela a été l'occasion aux organisateurs d'honorer le champion Makhlouf Mammeri qui s'est adjugé la médaille d'or à Djerba (Tunisie) le 10 avril dernier dans la discipline du viet vo dawo et vice-champion du monde en koschiki. Concernant les prix, Boumahni a eu une coupe, Aïn Zaouïa, la petite coupe et des diplômes de participations aux équipes ayant pris part à ce tournoi. Il s'agit de Aïn Zaouïa, Draâ El-Mizan, Boumahni et Mechtras. Le tout a été clos par une collation. "Nous remercions tous ceux qui ont tout fait pour que se tournoi se déroule dans une grande sportivité. Nous félicitons les vainqueurs sans oublier les perdants qui ont vraiment fait du plaisir au nombreux public venu de tout le douar de Boumahni et d'ailleurs. Nous souhaitons que des rendez-vous comme celui-ci se multiplient dans nos villages parce qu'ils contribuent à tisser des relations entres les jeunes d'une part et ils permettent aussi à développer l'activité sportive dans le milieu juvénile. Je crois que c'est là l'essentiel", nous a déclaré un membre du comité organisateur.

Amar Ouramdane