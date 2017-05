Sans salaires depuis 5 mois

Par DDK | Il ya 1 heure | 136 lecture(s)

C’est une crise aigüe et sans précédent que vit le MO Béjaïa, puisque les joueurs attendent leur dû depuis des mois et certains d’entre eux ne sont pas payés depuis plus de cinq mois.

Lors de la séance d’entraînement d’hier, certains joueurs nous ont déclaré ce qui suit : «On pense sérieusement à s’attabler avec les dirigeants pour discuter de nos arriérés qui dépassent 5 mois. Pour le moment, on ne veut pas créer d’autres problèmes aux dirigeants à cause de la situation du club mais nous aussi, on a des familles à charge et cette situation ne peut plus durer. Donc, c’est aux dirigeants de faire un geste avant qu’il ne soit trop tard». C’est un cri de détresse des joueurs en direction des responsables, pour être régularisés avant cette fin de saison. Car si les choses n’évoluent pas dans le sens positif, beaucoup d’entre eux comptent saisir la commission de règlement des litiges (CRL), pour réclamer leur argent. La balle est dans le camp des dirigeants qui doivent régler ce problème de salaire des joueurs qui attendent avec impatience pour les percevoir, surtout que la saison tire vers sa fin.

Boussaâda compte donner la chance aux jeunes

Les joueurs du MOB poursuivent leur préparation pour le match du CA Batna programmé pour samedi prochain au stade Sefouhi avec des séances matinales. La séance d’hier a été marquée par l’absence de Rahmani, retenu en sélection nationale des U23 qui prépare les jeux de Solidarité islamique, ainsi que de Daif, Yaya et Boucherit. Ce dernier n’a plus donné signe de vie depuis et d’après une source sûre, il veut discuter avec les dirigeants sur son cas surtout que le coach ne veut plus de lui tant qu’il n’a pas répondu de ses actes devant le conseil de discipline. La dite séance a vu le retour de Messaadia, Bencherifa et Rahal, les deux premiers se sont absentés pour des raisons diverses alors que le troisième était aux soins après les douleurs ressentis lors du match du MCA. Sur un autre volet et vu les résultats catastrophique du MOB, le premier responsable des Crabes, Abdelwahab Boussaada, nous a affirmé : «En ces moments de crise de résultats, je pense sérieusement à donner plus de chances aux jeunes sur lesquels le club peut compter dans un proche avenir, on doit leur donner un certain volume de jeu et les mettre dans le bain pour qu’ils puissent gagner en confiance et les préparer pour la saison prochaine.» Le driver du MOB compte bien accorder la chance aux jeunes du cru, pour cette fin de saison, et les préparer d’ores et déjà pour le prochain exercice, surtout si on sait que l’équipe a presque mis les deux pieds en ligue deux Mobilis.

