Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

S’exprimant à la fin du match face au PAC, l’attaquant béjaoui, Lakhdar Drifel, a déclaré en substance : «Malheureusement, on vient de rater notre objectif d’accession après tant de sacrifices. C’est une énorme déception pour tous. Sur ce, on demande pardon à nos supporters qui ont cru en nous pour leur procurer du bonheur en cette fin de saison. Mais on leur promet de tout faire pour réaliser ce rêve qui nous tient tous à cœur à partir de la saison prochaine.» Propos recueillis par

B. Ouari