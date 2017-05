Que de regrets !

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

La JSM Béjaïa a raté officiellement l’objectif d’accession tracé à l’intersaison par la direction du club, suite à sa défaite subie samedi passé au stade de Dar El Beida face au Paradou AC (1 - 2) pour le compte de la 29e et avant-dernière journée de Ligue 2 Mobilis. Une défaite survenue dans les dernières minutes du match (84’ et 88’) pendant que les camarades d’Allali, auteur de l’unique but Béjaoui, menaient pourtant au score dès la 35’ de jeu. Cela étant, il faut dire que les gars de la Soummam qui avaient l’esprit au stade Brakni de Blida, avaient fini par craquer après le second but de l’USM Blida dans l’autre match qui opposait cette équipe au CA Bordj Bou Arreridj (2 - 1). Les Vert et Rouge de Yemma Gouraya tablaient, en effet, sur une victoire face au PAC et un éventuel faux-pas de la formation de la ville des Roses pour réduire l’écart à trois unités sur cette dernière qu’ils accueilleront lors de l’ultime journée. Par conséquent, la JSM Béjaïa (4e, 43 points) qui est à cinq unités du podium et à une journée du baisser de rideau, est donc certaine de refaire ses classes pour la quatrième saison de suite dans l’antichambre de l’élite. Par ailleurs, les Béjaouis qui ont eu déjà à dénoncer des pratiques n’honorant guère notre sport roi, ne devraient s’en prendre qu’à eux-mêmes pour avoir notamment laissé filer treize unités chez eux. Un constat du reste largement partagé par les inconditionnels du club, décidément très frustrés après cet énième ratage de leur équipe favorite.

B. Ouari.