Le CSC en ligne de mire

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Après deux jours de repos accordés par le staff technique, les Kabyles reprendront cet après-midi à partir de 17 heures les entraînements au stade du 1er Novembre.

Le duo Rahmouni – Moussouni aura devant lui quatre jours pour préparer l’importante rencontre face au CSC qui se jouera le week-end prochain. Le coach kabyle, Mourad Rahmouni, affirme que son équipe doit impérativement s’imposer lors de ce match à six points pour les deux équipes : «Le prochain match face au CSC sera un match à six points, vu qu’on affrontera un concurrent direct pour assurer le maintien. On préparera convenablement cette rencontre et on cherchera le gain du match pour quitter définitivement la zone rouge. On visera la victoire, pour faire un grand pas et assurer notre maintien parmi les clubs de l’élite», a déclaré Rahmouni à l’issue du match face au MCO. Ainsi, le match face au CSC sera un tournant pour les Kabyles qui aspirent à assurer leur maintien dans les plus brefs délais. Côté effectif, l’on apprendra que l’attaquant Mohamed Hadi Boulaouidet ne sera pas concerné par ce match. Le joueur est suspendu pour cumul de cartons après avoir écopé d’un quatrième carton jaune face au MCO, samedi dernier. Toutefois, le meneur de jeu Bilel Mebarki sera de retour après avoir été écarté pour le match face au MCO. Le joueur a été sanctionné, pour rappel, après avoir contesté sa non-titularisation face à l’USMA. À noter que les Kabyles s’entraîneront jusqu'à vendredi prochain avant d’affronter le CSC le lendemain. Ils visent une victoire lors de ce match qui leur permettra d’améliorer encore leur classement (11e actuellement). En tout cas, tel est le souhait des tous les supporters kabyles. Ces derniers comptent envahir le stade et soutenir leur équipe favorite lors de ce rendez-vous décisif pour la suite de la compétition.

Le match samedi à 16h

La rencontre JSK - CSC, rentrant dans le cadre de la 25e journée du championnat, se jouera samedi à 16h au stade du 1er Novembre. C’est ce qu’indique le site officiel de la Ligue professionnelle de football. Le match sera retransmis en direct sur le petit écran. Les supporters, qui ne seront pas au stade, pourront, donc, suivre le match à domicile. À signaler que mis à part le match USMH -USMA, qui débutera à 17h30, toutes les autres rencontres débuteront à 16h. En programmant les derniers matchs à la même heure, la ligue veut éviter la combine des matchs.

M. L.