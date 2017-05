Match perdu pour L’ES Bir Ghbalou

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

L’autre affaire traitée par la commission de discipline du bureau de la LRF d’Alger, concerne la rencontre ES Bir Ghbalou - USM Draâ Ben Khedda, comptant pour la 27ème journée du championnat régionale II, partie arrêtée sur décision de l’arbitre juste après la fin de la première mi-temps, au moment où l’équipe de Bir Ghbalou menait au score (2 – 0). Une décision, lit-on sur le BO n°33 paru jeudi dernier, motivée par le rapport de l’arbitre principal et du délégué de match, selon lesquels les supporters de l’équipe locale, l’ESBG, ont commencé leur provocation à l’égard des joueurs de l’équipe visiteuse, des arbitres et du délégué du match avant même le début de la rencontre par des jets de projectiles, etc. Devant cet état de fait, et après concertation avec ses assistants et le délégué du match, l’arbitre principal a décidé de ne pas reprendre le jeu en application de la loi V de la FIFA, qui stipule que «l’arbitre décide d’interrompre le jeu, de suspendre le match ou de l’arrêter définitivement en raison d’une quelconque interférence». Ainsi, la commission a décidé match perdu pour l’ESBG, qui écope d’une suspension de deux matchs à huis clos (récidive), assortie d’une amende de 30 000 DA en application des articles 47, 49 « C » 65 du règlement des championnats de football amateur.

M. A.