Un match à huis clos pour les Maillotins

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

Dans son dernier BO n°33, la commission régionale de discipline de la LRFA a sanctionné la JS M’Chedallah à un match à huis clos, assorti d’une amende de 10 000 dinars pour envahissement de terrain et 10 000 autre pour mauvaise organisation en application de l’article 132. Ainsi et pour rappel, lors de la 27ème journée, la partie ayant opposé la JS M’Chedallah au MC Bouira qui s’est terminée en faveur des visiteurs sur le score de 3 à 2, a été interrompue pendant une bonne dizaine de minutes suite à l’envahissement du terrain par des supporters maillotins, une situation vite maîtrisée suite à l’intervention de dirigeants de la JS M’Chedallah et les services d’ordre présents en force. Après plus de dix minutes d’arrêt, la partie a repris de plus belle et s’est terminée en faveur des visiteurs sur le score de 3 buts à 2.

M’hena A.