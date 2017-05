«Après le titre de champion, on veut la coupe»

Par DDK | Il ya 13 minutes | 34 lecture(s)

Le coach de l’OS Moulediouane revient dans cet entretien sur l’accession de l’équipe en régionale II, et reste optimiste quant aux capacités de l’équipe de faire bonne figure la saison prochaine.

La Dépêche de Kabylie : l’OS Moulediouane réalise son objectif en accédant en régionale II, un commentaire ?

Kamel Arab : Vous ne pouvez imaginer combien on est tous contents de cette accession tant attendue par toute la localité de Draâ Ben Khedda et particulièrement les gens de Moulediouane. On a atteint l’objectif tracé en début de saison.

Après avoir loupé cet objectif lors des précédentes saisons, cette fois c’est la délivrance ?

Tout à fait, ça n’a pas été facile, surtout qu’il y avait des concurrents de taille, à l’image de la JS Boukhalfa, la JSC Ouacifs et avec un degré moindre, l’US Azazga et le FC Tadmait. Lors des précédentes saisons, on a raté d’un cheveu l’accession au profit d’autres clubs, comme l’USM Draâ Ben Khedda, puis le CRB Tizi Ouzou et la saison passée l’ES Draâ El Mizan. Mais cette saison, on a su comment gérer notre parcours en s’offrant cette montée tant attendue avant la fin du championnat. C’est une accession amplement méritée. Les dirigeants ont fait appel à vos services après le limogeage de Rabah Bournissa. Comment avez-vous trouvé le groupe ? J’ai trouvé un groupe démobilisé, mais j’ai su comment apporter ma touche, en redonnant confiance aux joueurs et en leur inculquant cette rage de vaincre qu’ils ont perdue. D’ailleurs, on a réalisé une remontée en s’accaparant de la première place qu’on n’a plus lâchée jusqu’à cette consécration finale.

Comment voyez-vous l’avenir de l’OS Moulediouane en régionale II ?

La division régionale II renferme des équipes d’un bon niveau. L’équipe sera certainement renforcée par des éléments de valeur tout en misant sur l’ossature qu’il faut garder. Je crois qu’avec une bonne préparation, l’OS Moulediouane peut bien rivaliser avec les équipes de la régionale II. Pour notre première expérience dans cette division, il faut viser le maintien et comme on dit «l’appétit vient en mangeant». On va savourer tout d’abord cette accession, après on aura le temps de penser à la prochaine saison et de la préparer comme il se doit.

En coupe de wilaya vous êtes qualifiés au dernier carré. Vous visez le doublé ?

Comme on dit l’appétit vient en mangeant et si on parvient à se qualifier en finale, on va tout faire pour s’offrir le trophée et le doublé. Ça sera la cerise sur le gâteau. On a éliminé le CA Fréha avec l’art et la manière et on veut aller jusqu’au bout dans cette compétition qui a son charme et finir la saison en apothéose.

Entretien réalisé par Massi Boufatis