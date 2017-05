La JS Tadmaït invitée surprise des demi-finales

Par DDK | Il ya 13 minutes | 39 lecture(s)

Les équipes qui animeront les demi-finales de la coupe de wilaya de Tizi-Ouzou sont désormais connues.

Il s’agit de l’OS Moulediouane, le FC Tadmaït, la JS Tadmaït et la JSC Ouacifs. Les Oiseaux de Moulediouane ont décroché leur billet aux dépens du CA Fréha qui s’est incliné sur un score fleuve de cinq buts à zéro. Au même moment, le FC Tadmaït a pris le dessus difficilement sur l’US Timizart qui sort avec les honneurs. Mais la surprise de ce tour, c’est incontestablement la qualification du sociétaire de la division pré-honneur, la JS Tadmaït qui est allée évincer le CRB Mekla chez lui. Les jeunots du président Mohamed Choubane dit Moh Rougi, qui ont fini la rencontre dans son temps règlementaire sur un score de parité d’un but partout, se sont illustrés dans la séance des tirs au but qui a suivi les prolongations. Une qualification amplement méritée pour les jeunots de Tadmaït qui avaient éliminé au précédent tour le détenteur du trophée et qui semblent déterminés à rééditer cette fois la performance de leurs ainés, en s’adjugeant pourquoi pas le trophée. À signaler que la JSC Ouacifs a été qualifiée sur tapis vert suite à la lourde sanction dont les Montagnards du DC Boghni ont fait l’objet pour une grossière faute administrative. Par ailleurs, selon des indiscrétions les demi-finales se joueront sur un terrain neutre et auront lieu le 12 ou le 13 mai prochains. Le tirage au sort aura probablement lieu dimanche prochain, soit au lendemain du déroulement des quarts de finales des catégories Jeunes prévus pour samedi prochain. Un tirage au sort très attendu surtout qu’il pourra donner lieu à deux belles affiches et pourquoi pas un alléchant derby entre les deux formations de Tademaït.

S. K.