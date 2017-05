«On remettra une démission collective en fin de saison»

Par DDK | Il ya 13 minutes | 41 lecture(s)

Le boss de la JSMB, Boualem Tiab, vient de lancer un appel en direction des amoureux du club, leur demandant de ne pas perturber les séances d’entraînements de l’équipe, afin de préparer dans les meilleures conditions le dernier match du championnat contre l’USMB.

Le premier homme fort des Vert et Rouge expliquera aussi qu’une victoire, lors de cette rencontre, sera impérative pour consolider la quatrième place de l’équipe au classement général. A ce propos, il dira : «Le résultat de ce match contre Blida pourrait bien être capital pour nous pour accéder en ligue 1 dans le cas où la FAF viendrait à appliquer les règlements en notre faveur. Je vous demande de continuer à soutenir notre équipe dans ces moments cruciaux de son histoire». Dans un autre registre, le premier homme fort de la JSMB révèle: «Je tiens à vous informer que toute l’équipe dirigeante (présidents du CSA et de la SSPA, et le comité directeur), démissionnera et se retirera carrément des affaires de la JSMB, une fois la saison terminée. On va présenter les deux bilans moral et financier à l’assemblée qu’on tiendra prochainement et on laissera nos places à d’autres personnes qui viendront prendre les destinées du club et de la société sportive.»Après avoir bénéficié de trois jours de repos au lendemain de leur défaite face au Paradou AC (1-2), les camarades de Fouad Bouzera ont rendez-vous ce matin, à 9 heures, avec le staff technique afin d’entamer les préparatifs du match de l’ultime journée du championnat contre l’USM Blida, qui aura lieu le 12 mai au stade de l’UMA. Ainsi, les Béjaouis viseront la victoire pour consolider leur quatrième place au classement général en attendant les suites que donnera la FAF et la LFP à la requête transmise par la direction du club sur l’affaire USM Annaba-US Biskra notamment. En d’autres termes, les Vert et Rouge, qui accusent désormais cinq unités de retard sur le podium, et même s’ils sont mathématiquement hors course pour l’accession, refusent d’abdiquer pour autant. Le président du club, Boualem Tiab, qui a saisi dernièrement les hautes instances du football national, ne désespère pas de les voir appliquer la réglementation dans toute sa rigueur à l’encontre de l’US Biskra et son président après le verdict rendu par le tribunal d’Annaba la semaine passée. Les Béjaouis insistent, en effet, sur le respect de l’article 80 du code disciplinaire de la FAF car, selon eux, «il s’agit d’une affaire purement sportive et qu’il n’y a pas lieu d’attendre le verdict final de la justice pour trancher sur ce cas. » En outre, même la direction de la JSM Skikda, par la voix du tonitruant président Tabou Azzouz, n’a pas été tendre avec les combinards. Ce dernier, qui s’est exprimé dimanche dernier sur le plateau d’El Heddaf TV, et tout en exigeant aussi l’application du verdict du tribunal d’Annaba à l’encontre de l’US Biskra et son président, avait accusé gravement l’USMB et l’USB d’avoir arrangé à leur avantage les résultats des matches contre l’ASO et l’ASMO (28e journée). Il sollicite, de ce fait, l’intervention du nouveau boss de la FAF «pour ouvrir une enquête à ce sujet et faire appliquer la loi».