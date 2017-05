Qui succèdera à Hassissen ?

Par DDK | Il ya 13 minutes | 38 lecture(s)

Après les deux opérations chirurgicales qu’il a subies, le président démissionnaire du MOB, Farid Hassissen, provoquera une assemblée générale des actionnaires.

L’objectif sera de valider sa démission et par conséquent élire un nouveau président ou une instance dirigeante qui gérera les affaires courantes du club et préparera la prochaine saison. Les fidèles supporters du MOB sont très inquiets, vu la situation chaotique que traverse le club. Ils reprochent au président et aux actionnaires «leur inertie qui n’a que trop duré, alors que les autres clubs songent déjà à la saison prochaine. Lors d’une réunion entre le bureau du CSA/MOB et l’association des joueurs du MOB, qui a eu lieu dimanche dernier, ils ont mis en garde le président et les actionnaires quant au futur sombre qui menace les Vert et Noir. Ils exigent que «les dirigeants actuels s’assoient autour d’une la table pour trouver des solutions urgentes» afin de remettre sur rails le club et préparer la saison prochaine.Sur le plan sportif, lors de la séance matinale, qui a eu lieu hier au stade de l’UMA, les capés d’Abdelwahab Boussaada ont travaillé sans 4 de leurs camarades. Mais si l’absence de Rahmani et Benali est justifiée, celle de Boulemdais et Bencherifa pose moult questionnements et remet sur le tapis l’anarchie qui règne au club des martyrs. Yaya quant à lui a rechuté (déchirure musculaire) avant-hier et ne sera donc pas prêt pour le match de samedi contre le CAB, alors que Belkacemi et Khadir, convalescents, ont repris avec le groupe hier et seront prêts pour le prochain match.