«Face au CSC, ce sera le match de la saison»

Par DDK | Il ya 13 minutes | 42 lecture(s)

Bilel Tizi Bouali est l’une des révélations de la JSK cette saison. Joint au téléphone, il est revenu sur le match face au MCO et a évoqué celui de samedi face au CSC.

La Dépêche de Kabylie : Un mot sur le nul face au MCO ?

Bilel Tizi Bouali : Ce nul est un bon résultat pour nous, car il nous permet d’occuper seuls la 11ème place avec 27 points. Néanmoins, je pense que nous pouvions faire mieux, la victoire était à notre portée. Nous nous sommes créé plusieurs occasions de scorer, mais nous ne les avons pas concrétisées. Mais un point à l’extérieur est toujours bon à prendre. C’est un résultat positif qui nous permettra d’aborder les prochains matchs avec un bon moral.

Votre équipe reste sur une série de cinq matchs sans défaite et même le rendement s’est nettement amélioré… Effectivement, l’équipe joue beaucoup mieux et les résultats ont suivi. Nous avons réussi à enchaîner de bons résultats et ça nous a libérés. Nous travaillons durement aux entraînements, car notre seul objectif est d’assurer le maintien.

Vous avez un rendez-vous décisif samedi, car vous affronterez un concurrent direct pour le maintien…

Ce match face au CSC sera celui de la saison pour nous. Nous sommes condamnés à gagner pour faire un grand pas vers le maintien. Nous affronterons une équipe coriace qui se déplacera avec la ferme intention de réussir un bon résultat, le match sera très serré, mais nous sommes décidés à améliorer notre position au classement général.

Sur un plan individuel, vous fournissez de belles prestations à chaque fois…

Je remercie mes entraîneurs qui m’ont donné ma chance. Quant à mes prestations, je préfère laisser le staff technique et les supporters en juger. Je suis là pour servir mon club et aider mes camarades à réaliser de bons résultats. Ce sera toujours mon objectif et je ferai tout pour être à la hauteur de la confiance qu’on m’accorde.

Vos supporters espèrent la victoire face au CSC…

Nos supporters sont formidables et nous comptons énormément sur leur soutien samedi. Nous jouerons ce match face au CSC à fond et inchallah nous le battrons et nos fans rentreront chez eux heureux.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi