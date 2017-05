Une journée sans enjeu

Par DDK | Il ya 34 minutes | 58 lecture(s)

Les dés sont jetés en division Régionale 1, et pour le champion et pour les équipes reléguées en régionale 2.

Le MB Bouira, qui a terrassé tout sur son passage, accueillera le NR Bouchaoui qui a déjà déclaré forfait lors de la précédente journée et qui risque de ne pas se déplacer cet après-midi à Bouira. Dans le haut du tableau, le NR Dely Ibrahim donnera la réplique à son homologue de la JS Tixéraine dans un derby sans enjeu. La JS Akbou se rendra chez l’EC Oued Smar avec l’objectif de rester sur le podium et de finir la saison sur une bonne note. L’E Sour El Ghozlane tentera de surprendre le CRB Bordj El Kiffan. L’ES Azeffoun, pour sa part, fera de son mieux pour arracher la victoire lors de son dernier match à domicile face à l’ESM Boudouaou. Le CRB Tizi-Ouzou donnera la réplique à son voisin l’Olympique Tizi Rached qui a sauvé sa saison en se maintenant en régionale 1. Un derby qui se jouera sans aucune pression par les deux équipes. Les 22 acteurs vont se donner du plaisir sur le terrain du stade Oukil Ramdane cet après-midi, en essayant d’étaler leur classes par de belles facettes de jeu. Les supporters qui vont assister à ce match entre les deux voisins le CRB Tizi-Ouzou et l’Olympique Tizi Rached, auront certainement à suivre avec beaucoup d’intérêts quelques joueurs qui ont réussi jusque là, de belles prestations avec leurs clubs respectifs. La JS Tichy essayera de gagner d’autres marches au classement lors de la réception de la lanterne rouge, le CB Sidi Moussa, en raflant les trois points. Une mission qui s’annonce à priori en faveur des gars de la JS Tichy qui ne vont pas trouver de difficultés pour s’offrir la victoire et aller de l’avant, et surtout terminer ce championnat sur une bonne note. Enfin, l’IR Birmandreis affrontera le WB Saoula avec la nette intention d’offrir la victoire à ses supporters en cette fin de saison. La saison tire vers sa fin en régionale une et il ne reste à jouer qu’une journée, prévue le week-end qui vient, pour le baisser du rideau, avec à la clé cette belle consécration du MB Bouira qui s’est frayé une place en inter-régions et le CB Sidi Moussa et le NR Bouchaoui qui ont dégringolé en régionale 2.

Massi Boufatis