46 entraîneurs en formation

Par DDK | Il ya 34 minutes | 53 lecture(s)

C’est aujourd’hui samedi que débute le stage FAF 3, S1, au profit de 46 entraîneurs de football exerçant en temps partiel au niveau du CLS (Centre de Loisirs Scientifique) Djaafar Sidhoum de la ville de Bouira. Organisé par la ligue de wilaya de Bouira de football, sous l’égide de la DTN, ce stage sera basé sur des cours théoriques et pratiques et s’étalera du (06 au 14 mai) et il sera assuré par des formateurs FAF. Un deuxième groupe composé d’une quarantaine d’entraîneurs débutera sa formation juste après, soit à partir du15 mai. Il faut dire que ce stage était très attendu par de nombreux entraîneurs qui exercent au sein des clubs de la wilaya dont nombreux sont détenteurs depuis 2012 d’un diplôme de 1er degré.

M’hena A.