Une aubaine pour l’US Soummam

Par DDK | Il ya 34 minutes

En l’absence du dauphin, le SRB Tazmalt en l’occurrence, qui observera son tour d’exemption, le chef de fil, l’US Soummam, aura une bonne opportunité de creuser l’écart à l’occasion de cette 27e journée en recevant la formation de l’AS Oued Ghir qui passe par une étape difficile. En effet, avec trois points d’avance, les poulains du duo Milizou-Si Hadj savent, désormais, qu’ils sont sur la dernière ligne droite et qu’ils n’ont, de ce fait, pas le droit à l’erreur s’ils souhaitent terminer la saison en tête. Les Unionistes ne risquent pas de rater le coche tant qu’ils sont déterminés à garder le cap et donc à ajouter un autre succès qui leur permettra de garder cette première place. Ils devront, quand même, faire très attention à cette équipe de Oued Ghir qui ne se déplacera pas en victime et qui tentera de créer la surprise et repartir au moins avec le point du nul. De son côté, le SS Sidi-Aïch après son dernier revers à Tazmalt, espère relever la tête par un résultat probant de son second déplacement de suite le menant cette fois ci à l’est de la wilaya où il affrontera une moribonde équipe du NB Taskriout, qui, elle aussi, n’a de salut que de réussir ce match afin, de fuir la zone rouge. Les débats devraient être palpitants dans les deux derbys de la ville de Bejaïa. Le premier opposera le NC Bejaia, en quatrième position, qui sera sur ses gardes, face à l’AS Taassast, toujours imprévisible. Idem pour la JS Ighil Ouazzoug dont la confrontation contre la Protection civile n'est pas gagnée d'avance. Le RC Seddouk accueillera dans son antre le CRB Aokas, une équipe qui n’a pas prouvé grand chose cette saison. En bas du tableau, l'enjeu sera tout aussi important, notamment, entre le CR Mellala et la lanterne rouge, la JS Bejaia en l’occurrence, qui vont se confronter dans un match à six points pour le maintien, tout comme le CRB Souk El Tenine, avant dernier au classement qui tentera de quitter cette place à condition de bien négocier son match face à l’ARB Barbacha.

Samy H.