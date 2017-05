«On est condamnés à battre le CSC»

Par DDK | Il ya 34 minutes | 70 lecture(s)

L’attaquant Mehdi Benaldjia estime que lui et ses coéquipiers sont plus que jamais décidés à ne pas rater ce rendez-vous capital, qui les opposera cet après-midi au stade du 1er Novembre au CS Constantine et seule la victoire compte pour eux. «Ce match sera un tournant vu qu’on affrontera un concurrent direct pour le maintien en Ligue 1. On doit impérativement gagner pour renforcer notre capital points et améliorer notre position au classement général. On donnera la réplique à un adversaire qui joue sa survie dans cette ligue 1 et qui se présentera sur le terrain pour nous piéger. Une chose est certaine, la victoire ne doit en aucun cas nous échapper», déclarera-t-il.

M. L.