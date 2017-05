Mission difficile pour le MOB

Par DDK | Il ya 34 minutes | 73 lecture(s)

Le championnat national de la Ligue 1 professionnelle reprendra la compétition aujourd’hui avec la programmation de la 25ème journée, où le MOB se déplacera à la capitale des Aurès pour affronter le CAB dans l’affiche des relégables. Abdelwahab Boussaada qui aspire revenir avec un bon résultat de Batna, a convoqué presque les mêmes joueurs que lors du dernier match contre le MCA en intégrant trois jeunes espoirs. Il s’agit de Aggar, Bourjah et Sidi-Salah alors que Lakhadari, Khadir, Boucherit, Yaya, Bencherifa et Rahmani ne seront pas du voyage pour des raisons diverses. Khadir et Lakhdari n’ont pas donné signe de vie tout au long de la semaine, alors que Boucherit et Bencherifa sont écartés par le coach pour cas d’indiscipline, Yaya est toujours convalescent alors que la Rahmani se trouve avec la sélection des U23 qui s’est déplacée hier à Bakou (Azerbaidjan) pour les compte des Jeux de la solidarité islamique. Les camarades de Rahal ont décidé de jouer à fond ce match pour honorer les couleurs et le statut du club, chose qui pourra les aider à réaliser un bon résultat, surtout que leur adversaire du jour se trouve dans la même situation que les Béjaouis. Donc ce sera un match sans pression où les joueurs peuvent s’exprimer et étaler leur savoir-faire.

La CRL demande des explications sur les cas de Rahmani, Bencherifa et Salhi

La direction du MOB a reçu, jeudi dernier, une correspondance de la CRL afin de donner des explications sur les situations de Rahmani, Salhi et Bencherifa qui ont déposé leurs contrats au niveau de cette structure pour non-payement de leurs arriérés. D’après une source sûre, le portier Rahmani n’est pas payé depuis 7 mois alors que Bencherifa et Salhi ne le sont pas depuis 5 mois. D’autres joueurs emboiteront le pas à ses joueurs en déposant leurs contrats au niveau de la CRL, après une attente qui a trop duré d’après eux et le silence radio des dirigeants.

La démission de Hassissen acceptée. Vers l’installation d’un directoire

Les actionnaires de la SSPA/MOB se sont réunis jeudi passé avec la présence de la majorité qui a accepté la démission du président Hassissen qui a demandé à être déchargé de cette mission pour des raisons de santé. La séance, qui a vu l’absence de Bouchebah, Zizi, Narouri et Kandi, s’est déroulée dans une bonne ambiance et les présents ont décidé de se revoir lundi prochain pour désigner un directoire qui gèrera les affaires courantes du club et préparer la saison prochaine saison. Sur un autre volet, une délégation de 3 membres sera l’hôte ce dimanche de Monsieur le wali pour discuter de l’avenir du club et de ses possibles aides afin de sortir le club de cette situation.

Z. H.