La victoire comme seul mot d’ordre

La JSK recevra le CSC cet après-midi à 16h au stade du 1er Novembre pour le compte de la 25e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis.

Le moins que l’on puisse dire c’est que ce match sera un tournant pour les deux équipes qui luttent pour assurer leur maintien. Si le CSC prétend à gagner à Tizi-Ouzou pour quitter la place de relégable qu’il occupe, la JSK, quant à elle, mise sur la victoire pour quitter définitivement la zone rouge. Occupant la 11ème place à deux points d’avance sur leur adversaire du jour, les Kabyles veulent creuser l’écart à cinq points en cas de victoire aujourd’hui. Le coach Mourad Rahmouni affirme que la victoire est impérative pour son équipe lors du match d’aujourd’hui. «Ce match face au CSC sera très important pour nous pour la suite du parcours. On jouera sur notre terrain et devant nos supporters et on doit impérativement s’imposer pour faire un grand pas pour assurer notre maintien. On jouera ce match avec la ferme intention de gagner la partie pour renforcer notre capital points et améliorer notre classement», a déclaré le coach kabyle à propos de ce match. Ainsi, les coéquipiers du capitaine Rial ne jurent que par la victoire pour faire un grand pas vers le maintien. Côté effectif, la JSK sera presque au complet face au Sanafirs. Mis à part l’attaquant Hadi Boulaouidet suspendu, tous les autres joueurs sont aptes pour cette confrontation. Le staff technique kabyle aura plusieurs choix pour composer son 11 rentrant cet après-midi. Le duo Rahmouni-Moussouni utilisera toutes ses cartes gagnantes pour s’offrir le CSC. Ce qui reste le souhait de tous les supporters kabyles attendus en masse pour assister à cette rencontre. Pour les autres matchs de cette journée, le MCA recevra le DRB Tadjenanet au stade du 5 juillet alors que l’O Médéa donnera la réplique au CR Bélouizdad. Le stade de Bel Abbès sera le théâtre d’un chaud derby entre l’USMBA et le RCR. Ce sera aussi le cas du choc qui opposera le MCO au leader l’ES Sétif au stade Ahmed Zabana. Le CA Batna jouera son match de la dernière chance face au MO Béjaïa au stade Seffouhi. Toutes ces rencontres se joueront aujourd’hui à partir de 16h. Par ailleurs, deux matchs sont programmés pour demain dimanche. Il s’agit de l’USMH - USMA au stade du 5 juillet à partir de 17h45 et du NAHD - JSS au stade du 20 Août prévu à 16h.

