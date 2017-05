El Achour et Laghouat sur le podium

Par DDK | Il ya 34 minutes | 62 lecture(s)

Dans le but de mettre en relief l’histoire et la civilisation de Béjaïa, de promouvoir le tourisme culturel et sportif de la région, la ligue des sports mécaniques de la wilaya de Bejaia en collaboration avec la fédération algérienne des sports mécaniques a, à l’occasion de la fête du travail qui a coïncidé avec le lundi 1er mai, organisé sur la plage de sable des Hammadites à Tichy, le 7ème championnat national de l’Enduro motos. 35 motos et 10 quads venus de six wilayas à savoir Blida, Laghouat, Constantine, Alger, Médéa et Boumerdès ont pris part à cette compétition. La matinée a été réservée au contrôle technique des engins des participants inscrits et à la familiarisation par les pilotes des 2 kilomètres et demi du tracé de la compétition. Après la pause-déjeuner, soit à 14 heures précises, M. Hattab Mohamed Lamine, wali de Bejaia, a, en compagnie de Mme Bouktit Dalila, donné le coup d’envoi de la compétition. Aussitôt, les pétarades des motos et les jets de fumée bleue qui s’échappent des moteurs ont créé une folle ambiance de joie et de fête au grand bonheur des nombreux spectateurs qui se sont déplacés des différents coins de la wilaya et même de différentes régions du pays. À noter que pour dissuader les concurrents de toutes sortes de triches, pas moins de 20 commissaires de pistes ont été postés aux différents endroits du circuit pour surveiller le bon déroulement de la compétition. Quant aux résultats, il est à relever que concernant la 1ère catégorie «MX1» la 1ère place est revenue au n° 11 Bouchareb Abdelaziz du MCAC, la 2ème place est happée par le n° 66 Bourahla Sofiance du club de l’ARBEE, la 3ème place est prise par le n° 39 Bouchareb Mustapha du club d’El-Achour. S’agissant de la 2ème catégorie «MX2» la première place du podium a été occupée par Larbès Abderrahim du MCAC, les 2ème et 3ème marches sont revenues respectivement à Bourahla Sofiance et Bouchareb Mustapha. Pour ce qui est de la 3ème catégorie OPEN, le 1er à franchir la ligne d’arrivée est le n° 77 Larbès Samy du MCAC, le 2ème c’est le n° 4 Chouireb Abdelhamid du club de Laghouat et le 3ème à monter sur le podium est le n° 72 Zaida Adel du club de Ben-Aknoun.

B. Mouhoub