Qui s’offrira le trophée ?

Par DDK | Il ya 33 minutes | 57 lecture(s)

Deux clubs de la wilaya de Béjaïa, le WA Béjaïa et l’OS Tichy en l’occurrence, animeront cette année la finale de la Coupe d’Algérie des minimes filles. En effet, la coriace équipe de l’OST s’est qualifiée en finale en venant à bout de l’équipe de Mohammadia (Alger) sur le score sans appel de trois sets à zéro. Lors de cette rencontre, les joueuses de Mohammadia ont résisté tant bien que mal, mais les jeunes de Tichy étaient plus fortes et ces dernières ont fini par avoir le dessus pour une qualification largement méritée en finale. Une finale qu’elles ont les moyens de remporter, vu leur niveau remarquable. L’autre finaliste n’est autre que l’équipe du WA Bejaia qui a pris, à son tour, le meilleur sur l’autre équipe de Bejaia à savoir l’ASWB sur le score de trois sets à zéro. La finale qui se jouera aujourd’hui, à Blida entre ces deux équipes prometteuses de la wilaya de Bejaïa, à savoir le WAB et l’OST, ne manquera certainement pas d’être à la hauteur des attentes, quand on sait le niveau affiché par ces deux protagonistes qui dominent le championnat de wilaya. Selon le président de l'OST, M. Zahir Boutoumi : «Les deux équipes partent à chances égales et ont toutes deux les moyens de gagner le trophée. Un match n’est jamais gagné d’avance et que la mieux préparée des deux équipes et la mieux concentrée le jour du match remportera le trophée tant convoité. En tout cas bonne chance à toutes les deux!» Après la présence de la JS Darguina en demi-finale minimes garçons, l’élimination de la JS Ighram dans l’autre demi-finale contre Chlef, voilà que deux autres équipes de la wilaya iront s’affronter en finale dans la catégorie minimes filles. Une preuve qu’il existe un vivier de valeur au niveau de la wilaya de Bejaia dans cette discipline. Aux autorités et aux sponsors d’accorder plus d’importance et de moyens à ces jeunes athlètes qui ne cessent de porter haut cette discipline, surtout, après les résultats décevants des deux représentants du foot local que sont la JSMB et le MOB.

Saïd. M.