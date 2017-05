Mission difficile pour les Béjaouies

Par DDK | Il ya 33 minutes | 54 lecture(s)

La salle Hacène Chaalane du stade Tchaker de Blida abritera aujourd’hui trois finales de la coupe d’Algérie pour les catégories des Minimes filles, seniors dames et les seniors hommes où 3 clubs Bejaouis seront au rendez-vous. Chez les minimes filles, la finale sera à 100% Bejaoui entre l’OS Tichy et le WA Bejaia, deux pépinières de talentueuses jeunes joueuses même si la balance penche vers le WAB qui renferme une certaine expérience dans ce genre de compétition, ça sera très disputé sûrement et le plus important c’est que quelle que soit l’issue de la partie, la coupe atterrira à la capitale des Hammadites. Chez les seniors dames, la finale opposera le champion en titre, le GSP, et son dauphin en championnat, le MB Bejaia, un match très difficile pour les filles de Halim Hanni qui affronteront la meilleure équipe de cette saison et qui n’a concédé aucune défaite toute compétition confondue. Le coach du MBB, Halim Hani, nous a affirmé que : «C’est un match très difficile pour les deux équipes, nous allons affronter une équipe qui n’a perdu aucun match cette saison, donc c’est un stimulant pour nos joueuses qui vont se donner à fond car le GSP n’est pas imbattable. Le groupe est resté serein tout au long de ces 45 jours depuis l’arrêt du championnat mais on tâchera d’honorer notre wilaya et on jouera à fond nos chances.» Signalons que le MBB jouera sa 5e finale qu’il tentera de remporter pour décrocher cette coupe qui manque au palmarès du club après le titre de champion d’Algérie en 2012. Chez les seniors dames, le NRBBA part favoris pour décrocher une autre coupe en affrontant l’OMK, une équipe moyenne comparativement aux Bordjis.

Z. H.