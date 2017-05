Absence énigmatique d’Ifticen !

Par DDK | Il ya 34 minutes | 62 lecture(s)

Après trois jours de relâche, les joueurs de la JSM Béjaïa ont repris du service dans la matinée de mercredi passé en l’absence de pas moins de sept éléments, mais sans leur entraîneur Younes Ifticen qui serait en France.

Cette reprise a été aussi marquée par l’absence de pas moins de sept joueurs. Il s’agit de Rait, Allali, Merbah, Drifel, Ouanes, Khellaf Oussama et Bensaha qui ont, toutefois, rejoint le groupe le lendemain. En outre, cette séance de reprise a connu l’absence remarquée du coach en chef, Younes Ifticen, se trouvant en France pour des raisons personnelles. Selon nos informations, Ifticen devrait rentrer au pays hier, vendredi, pour reprendre le travail avec son équipe dès ce dimanche. Une absence énigmatique qui mérite beaucoup de questions, surtout que l’équipe a raté son objectif, celui d’accession en ligue une Mobilis. Par ailleurs, même si les Béjaouis sont mathématiquement hors course pour l’accession en ligue 1 Mobilis, il n’en demeure pas moins qu’ils sont loin de baisser les bras pour autant. Ils veulent préparer ce dernier match de la saison face à l’USM Blida avec le plus grand sérieux voulu pour consolider leur 4e place au classement final. C’est du moins le souhait du président du CA, Boualem Tiab, qui, dans une missive adressée avant-hier aux amoureux du club et à ses joueurs, a notamment exhorté ces derniers à ne pas lâcher prise de sitôt. En effet, M. Tiab place tous ses espoirs en les instances sportives du football national pour faire appliquer l”article 80 du code disciplinaire de la FAF à l’encontre du président de l’US Biskra, Ibrahim Saou et son club (3e, 48 points), dont le verdict a été rendu récemment par le tribunal d’Annaba dans l’affaire du fameux match de la saison passée contre l’USM Annaba. Le premier homme fort de la JSMB qui a annoncé également sa démission et celle de ses proches collaborateurs à l’issue de l’exercice en cours, devrait rentrer au pays la semaine prochaine. Selon nos informations, Boualem Tiab animera une conférence de presse pour interpeller une nouvelle fois les responsables du sport roi sur les scandales qui auraient éclaboussé certains clubs en cette fin de saison.

B. Ouari.