Par DDK | Il ya 54 minutes | 80 lecture(s)

Pour le capitaine du RC Betrouna, Zidane Mohand Amokrane, si son équipe est parvenue à réaliser cet objectif d’accession, c’est surtout grâce "à la solidarité du groupe et la confiance mutuelle qui existe entre les joueurs et la direction, à sa tête Ouzaâ Smail, président de section football".

«Le RC Betrouna est composé de joueurs de bonne famille. Il y a un respect mutuel entre les jeunes et les cadres de l’équipe. Et en ma qualité de capitaine, je n’ai pas trouvé de difficultés pour transmettre la hargne et rage de vaincre à mes coéquipiers qui étaient à mon écoute. Je ne suis pas le seul capitaine.

Il y a, par exemple, Djamel Benmadani, Chaou Karim dit "Moustique", Grim Nadir qui faisaient un travail important dans le groupe», affirme le capitaine du RCB. Et de conclure : «Il y a aussi ce facteur de stabilité dans le groupe. On a entamé la saison doucement et vers la cinquième journée, on s’est dit, entre nous, (les joueurs, ndlr) qu’on peut bien rivaliser avec des équipes, comme l’Olympique N’Ath Yirathen, l’US Tala Athmane et l’US Sidi Belloua pour l’accession. Par la suite la course au titre s’est jouée entre le RCB et l’ONY avant qu’on prenne option avant même la fin du championnat. D’ailleurs, on a été sacrés champions avant la dernière journée. Il faut signaler une chose : les dirigeants étaient à chaque fois au bon moment pour mobiliser le groupe et le garder concentré sur son sujet. Dans les moments difficiles, on a trouvé les dirigeants à nos côtés. Ce qui nous a encouragés davantage pour aller chercher cette accession. C’est une montée méritée, et ce sans diminuer de la valeur des autres prétendants. On y a cru jusqu’au bout et on a eu ce qu’on cherchait».

Propos recueillis par Massi Boufatis