«L’accession passe par une victoire à Ouargla»

Par DDK | Il ya 53 minutes | 62 lecture(s)

Le gardien de but de l’US Béni Douala, Amghid Azzaz, dit que lui et ses coéquipiers sont conscients de la lourde tâche qui les attend à Ouargla face au MC M’Khadema. Azzaz reste, néanmoins, confiant et croit à la victoire, synonyme d’un grand pas vers l’accession en Ligue II.

La Dépêche de Kabylie : le championnat reprendra ses droits le week-end prochain, avec ce déplacement à Ouargla. Comment se déroule la préparation ?



Amghid Azzaz : On se prépare dans de bonnes conditions et dans une bonne ambiance. On est plus que jamais concentrés sur ces deux derniers matchs de la saison. Mais on est beaucoup plus concentrés sur ce rendez-vous qui nous attend face à M’Khadema, où l’erreur n’est pas permise.

Comment appréhendez-vous ce match de l’avant-dernière journée face au MC M’Khadema ?

C’est un match à six points qu’on doit bien négocier, pour garder notre fauteuil de leader et éviter toute mauvaise surprise de dernière minute. On sait ce qui nous attend à Ouargla, mais on est confiants. On a des atouts à faire valoir face au MCM et on ira à Ouargla pour arracher la victoire et rien d’autre. C’est dans nos cordes, si on veut accéder en ligue 2 Mobilis.

Pensez-vous que l’USBD est plus proche de l’accession que son concurrent direct, à savoir le RC Kouba ?

On a deux points d’avance sur le RC Kouba. On doit bien négocier ces deux derniers matchs en misant sur les six points qui seront mis en jeu face au MC M’Khadema et la JSD Jijel. Si on parvient à gagner face à M’Khadema, on fera un grand pas pour l’accession en ligue 2 Mobilis. Le RC Kouba aura aussi une mission difficile face au RC Boumerdès ce week-end, sans oublier le dernier match en déplacement face au MB Rouissat. Pour vous dire que la bataille sera rude jusqu’au bout entre l’USBD et le RCK. Mais on reste confiants quant à nos capacités d’avoir le dernier mot.

Êtes-vous prêt à tenir votre place dans la cage face au MC M’Khadema ?



Le dernier mot revient au staff technique, seul habilité à décider qui va garder la cage lors du prochain match. Moi je m’entraîne d’arrache-pied pour répondre présent le jour «J», dans le cas où le coach fera appel à mes services. Peu importe qui va jouer, l’essentiel est que l’US Béni Douala gagne et accède en ligue deux professionnelle.

Entretien réalisé par Massi Boufatis