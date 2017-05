Les joueurs ont-ils peur du stade du 5 juillet ?

Par DDK | Il ya 53 minutes | 51 lecture(s)

C’est la décision prise par l’Espagnol Lucas Alcaraz, en concertation avec les responsables de la FAF et les joueurs, comme annoncé sur le site de la structure fédérale, avant-hier vendredi.

Du coup, les deux prochains rendez-vous qui attendent les coéquipiers de Mahrez : face à la Guinée en amical le 6 Juin prochain et contre le Togo en match des éliminatoires de la CAN 2019 le 13 Juin, auront bel et bien lieu au stade Mustapha Tchaker de Blida.

Certes, les observateurs et les amoureux de la balle ronde en Algérie et même le ministre de la Jeunesse et des sports, El Hadi Ould Ali, auraient tous souhaité un retour des Verts au stade olympique du 5 Juillet qui n’a plus abrité les matchs de ces derniers depuis Octobre 2015, mais le dernier mot est revenu au sélectionneur national.

Pour rappel, le dernier match officiel des Verts au stade du 5 Juillet remonte au 9 Octobre 2011, face à la Centrafrique gagné sur le score de 2 à 0, dans le cadre des qualifications à la coupe d’Afrique des nations 2012.

Quant aux deux derniers matchs amicaux joués par les Verts au 5 Juillet, ils ont eu lieu sous la houlette de l’ex-sélectionneur Christian Gourcuff en octobre 2015, face successivement à la Guinée avec une défaite de 2 à 1 et face au Sénégal sanctionné par un succès des Verts 1 à 0.

La réaction des supporters n’avait d’ailleurs pas été du goût du Breton qui a décidé de quitter le navire quelques mois après. Pour le nouveau sélectionneur des Fennecs du Désert, Lucas Alacaraz, peu importe où joueront ces derniers, l’essentiel étant de permettre au large public algérien de suivre ses favoris de plus près, comme il a tenu à le déclarer à l’APS, mercredi dernier : «Pour moi, l'idée est de ne pas se focaliser uniquement sur les stades de Blida et du 5-juillet. Le plus important est de permettre à tout le monde à travers le pays de voir leur sélection de plus près». Alors, pour quand le retour des Verts au stade Olympique du 5 juillet ?

Aomar Moussi