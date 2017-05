«On est frustrés d’avoir raté l’accession»

Par DDK | Il ya 54 minutes | 58 lecture(s)

Le défenseur axial de la JSM Béjaïa, Abdelmalek Merbah, estime que son équipe aurait largement méritée d’accéder en Ligue 1 Mobilis n’était-ce le jeu de coulisses qui aurait émaillé certaines rencontres de fin de saison.

La Dépêche de Kabylie : Quelle est l’ambiance au sein du groupe ?

Abdelmalek Merbah : Que voulez-vous que je vous dise. On est frustrés d’avoir raté notre objectif alors que nous étions proches de le concrétiser. Nous avons été réguliers tout au long de la saison où nous figurions constamment parmi le trio de tête. Mais voilà que des paramètres extra sportifs sont venus fausser nos calculs et nous priver de ce que j’estime être un droit. Car, n’était-ce ce qui s’est passé au stade d’Oran notamment, notre sort aurait été autre. On s’en remet à Dieu et aussi à nos instances sportives pour faire appliquer la loi contre les combinards, surtout que des preuves existent contre eux.

Mais les inconditionnels du club ainsi que les dirigeants estiment que la JSMB a raté l’accession sur son terrain avec 13 unités de perdues au stade de l’UMA. Qu’en pensez-vous ?

Oui, j’en conviens parfaitement, car pour une équipe qui ambitionne de jouer l’accession, elle se doit de faire le plein chez elle et récolter d’autres points en dehors de ses bases. Ce n’est pas notre cas et les points ramenés de l’extérieur se sont avérés insuffisants pour nous.

Comment se déroule la préparation du dernier match de la saison contre l’USM Blida, prévu samedi prochain ?



On prépare ce match le plus normalement du monde, avec l’objectif de le gagner pour décrocher la 4e place au classement final. Car, si par bonheur, la réglementation venait à être appliquée contre l’US Biskra dans l’autre affaire qui l’oppose à l’USM Annaba, on accédera automatiquement en Ligue 1.

Un mot à vos supporters…



Au nom de tous mes camarades, je leur demande pardon pour avoir échoué si près du but. On s’est beaucoup sacrifiés avec nos supporters qui nous ont soutenus depuis le début mais tant que le virus des matchs truqués persistera, les plus méritants continueront à payer le prix.

Propos recueillis par B. Ouari