La JSK s’expose encore à la relégation

La JSK qui a réussi à arracher un bon point au stade Zabana d’Oran face au MCO était appelée, hier, à confirmer ce regain de forme lors de la réception du CSC au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou, pour le compte de la 25e journée de Ligue 1.

Ce choc des mal-classés a été, donc, une occasion pour les Kabyles de prendre option pour le maintien, mais en face il y avait un adversaire qui est venu batailler lui aussi pour un bon résultat qui l’extirperait de la zone des relégables.

Au final, les deux équipes se séparent sur un score de parité de 0 à 0. à vrai dire, un nul qui n’arrange personne comme on dit. Malgré les tentatives des coéquipiers de Rial en première mi-temps et celles des visiteurs surtout en seconde période, le score ne changera pas. Un résultat qui n’arrange pas les affaires de la JSK ni celles des Constantinois qui pouvaient largement repartir avec la victoire.

N’eut été la réaction à tort ou à raison de l’arbitre qui a annulé un but au CSC après avoir laissé jouer et même défiler les joueurs constantinois. En fin de compte le but sera annulé pour hors jeu. C’était en seconde période, à la 65’. De son côté, le MO Béjaïa a laissé des plumes à Batna en s’inclinant sur le score d’un but à zéro et dit bye bye à la Ligue 1 Mobilis.

Pour les équipes menacées de relégation, le RC Relizane a perdu face à l’USM Bel Abbès en s’inclinant sur le score de 2 à 0, tandis que le DRB Tadjenant est revenu bredouille de la capitale en s’inclinant sur le score de deux buts à un face au Mouloudia d’Alger qui réduit l’écart du leader l’ES Sétif, qui a perdu au stade Zabana face au MC Oran.

De son côté, le CR Belouizdad a chuté dans les derniers instants de la partie face à l’Olympique Médéa qui s’est imposé au finish sur le score de deux buts à un. Les deux derniers matchs de cette 25e journée sont prévus aujourd’hui, avec au menu l’USM Alger - USM El Harrach au stade du 5 Juillet et NAHD - JSS au stade du 20 Août à Alger.

Mais à la faveur de ces résultats, il est établi que la JS Kabylie est très loin d’être tirée d’affaire elle qui est appelée à se rendre lors de la prochaine journée chez le DRB Tadjenant tout aussi menacé de relégation.

