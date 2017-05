Barbacha et Taâssast rétrogradées

Par DDK | Il ya 1 heure | 86 lecture(s)

Le bureau de la Ligue de Béjaïa s’est réuni en session extraordinaire pour discuter de l’affaire de la rencontre ARBB - AST du 24 avril dernier, comptant pour la 24ème journée du championnat de la division d’honneur.

Selon le PV spécial de la Ligue, après audition de l’arbitre qui confirme le non-déroulement de la rencontre malgré la présence d’une feuille de match signée par les officiels et après audition des assistants qui confirment les mêmes conclusions, il ressort qu’un arrangement a bel et bien eu lieu entre les clubs et les officiels responsables du déroulement de la rencontre.

Et suite à l’article 76 des RG qui stipule en clair : «L’arbitre est le seul responsable du déroulement de la rencontre», et l’article 81 des RG qui stipule: «Le commissaire au match est le représentant officiel de la FAF et de la Ligue lors du match», le bureau de la Ligue, siégeant en commission de discipline élargie et à l’unanimité de ses membres, a décidé la suspension des clubs ARBB et AST pour le restant du championnat sénior, rétrogradation des clubs ARBB et AST en division pré-honneur, défalcation de six (6) points sur le cours du championnat de la saison à venir, interdiction à vie d’exercer toute activité en relation avec le football pour le commissaire du match de la dite rencontre, interdiction à vie d’officier les rencontres du championnat de la division de wilaya pour le directeur de jeu, suspension des arbitres assistants jusqu’à la fin de saison et 100 000 DA d’amende pour l’ARBB et l’AST.

Samy H.