Le danger est réel

Ayant concédé un nul à domicile, face au CSC, les Kabyles sont plus que jamais menacés de relégation. À cinq journées du baisser de rideau du championnat, les Canaris sont très loin d’avoir assuré leur maintien en Ligue 1 Mobilis.

Certes, la JSK (28 points) a encore 2 points d’avance sur le RCR, le DRB Tadjenanet et le CSC, mais elle risque d’être relégable en cas de défaite face au DRB Tadjenanet et en cas de victoire du CSC (26 points) et du RCR (26 points), surtout que ces derniers joueront le prochain match sur leurs terrains, respectivement face au MCA et à l’O Médéa.

Les Kabyles sont donc condamnés à réussir un bon résultat face au DRB Tadjenanet s’ils veulent éviter des calculs trop compliqués lors des toutes dernières journées du championnat. Après le match face au DRB Tadjenanet qui sera un tournant, la JSK affrontera le RCR et l’USMBA au stade du 1er novembre, puis l’O Médéa et le CRB à l’extérieur.

Les Kabyles doivent impérativement gagner leurs matchs at home et tenter de rapporter des points de leurs déplacements. Soulignons que l’O Médéa a déjà assuré son maintien, alors que le CRB a besoin d’une autre victoire. La tâche des Kabyles ne sera pas facile en cette fin de saison. L’équipe trouve des difficultés même à s’imposer sur son terrain, ayant concédé 10 matchs nuls au stade du 1er novembre.

Le staff technique compte néanmoins faire de son mieux pour que l’équipe fasse le plein au stade du 1er novembre et engranger le plus de points possible à l’extérieur. Il y a donc du pain sur la planche pour le duo Rahmouni-Moussouni lors des prochaines journées, notamment sur le plan offensif où il faut impérativement trouver des solutions.

Reprise des entraînements aujourd’hui à 17h

Les entraînements doivent reprendre, aujourd’hui à 17h, au stade du 1er novembre. Les Kabyles entameront la préparation du match face au DRB Tadjenanet qui se jouera samedi prochain au stade de Tadjenanet. Cette rencontre sera capitale pour les Canaris qui doivent réussir un bon résultat pour chasser le doute et accueillir le RCR avec un bon moral.

Un mois de salaire versé aux joueurs hier

Le président Hannachi a versé hier un salaire pour les équipiers du capitaine Rial. En décidant de payer une partie d’argent de ses joueurs, le chairman kabyle veut motiver ses poulains pour le prochain match face au DRB Tadjenant qui sera décisif pour la suite de la compétition.

