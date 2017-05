«On n’a pas de joueurs capables de faire la différence»

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

Le coach Mourad Rahmouni était très déçu après le match nul concédé par son équipe face au CSC. Commentant cette contre-performance à la fin du match, le coach kabyle a affirmé que son équipe avait raté une victoire à sa portée : «Mon équipe a bien joué en défense et au milieu du terrain, mais il n’y eut pas d’efficacité en attaque.

On s’est créé plusieurs occasions de scorer, mais on ne les a pas concrétisées. Ce problème d’efficacité persiste depuis le début de la saison. On n’a pas de joueurs capables de faire la différance dans les différentes confrontations. On travaillera encore pour tenter de trouver les solutions lors des prochains rendez-vous», a déclaré Rahmouni.

«On doit réussir un bon résultat à Tadjenanet»

Questionné sur le prochain match de son équipe face au DRB Tadjenanet qui se jouera le week-end prochain, le coach kabyle fut catégorique : «Le match face au DRB Tadjenanet est très important. On affrontera un concurrent direct et la rencontre sera à six points. On est capables de réussir un bon résultat en dehors de nos bases. On jouera cette confrontation avec la ferme intention de réaliser un bon résultat», a-t-il déclaré.

M. L.