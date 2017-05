«On doit préparer la prochaine saison»

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

Le premier responsable de la barre technique du MO Béjaïa s’est dit pas du tout étonné de la prestation de son équipe face au CAB et de cette nouvelle défaite.

«L’absence de cinq joueurs ainsi que la démotivation totale nous ont joué un mauvais tour. Mes joueurs sont en vacance et c’est difficile de se concentrer. Concernant l’avenir, on attend la réunion des dirigeants avec le wali et l’AG des actionnaires pour voir plus clair, mais on doit continuer à travailler et jouer pour l’éthique sportive», estime-t-il.

Boussaâda se projette d’ores et déjà sur la prochaine saison, en exhortant les dirigeants à se mobiliser pour permettre au MOB de refaire surface et de retrouver la ligue une mobilis. Il déclare à ce sujet ce qui suit: «On n’a pas le choix et on doit dès maintenant penser à la prochaine saison et la préparer, en injectant du sang neuf à l’équipe.

On a lancé quelques jeunes des U21 et je crois qu’ils sont l’avenir du club. Il faut que la direction s’implique et s’organise pour le bien suprême du MOB et lui permettre de retrouver la Ligue 1 Mobilis dès la prochaine saison.».

Le coach du MO Bejaia Abdelwahab Boussaâda est confiant quant à l’avenir de l’équipe en concluant: “il n’y a pas lieu de s’alarmer, je pense que les jeunes sont l’avenir du club et il faut juste les mettre dans de bonnes conditions.

Mais il faut aussi renforcer l’équipe par des élements d’expérience pour constituer un mélange entre la fougue des jeunes et l’expérience d’autres joueurs pour remettre le MOB sur les rails”.

Propos recueillis par Z. H.