Une autre saison sombre pour le foot à Bouira

Après une saison (2015/2016) marquée par la relégation de trois clubs de la wilaya de Bouira en division Honneur, c’est au tour du HC Aïn Bessem de connaître le même sort.

Ainsi, cette décrépitude des clubs de Bouira est justifiée principalement par le manque de moyens financiers. L’argent, le nerf de la guerre, fait défaut aux clubs de la wilaya, selon les responsables des clubs.

«Avec une subvention dérisoire, octroyée tardivement de surcroît, les clubs n’ont plus les moyens de leur politique, à l’exemple du MC Bouira qui a formé les Salhi Yacine (MO Béjaïa), Bessayeh (JSM Béjaïa),…», déplore-t-on.

Le club a connu une autre saignée la saison écoulée après le départ de plusieurs joueurs et pas des moindres vers d’autres clubs, à l’instar de Charef, Khodja et Hamitouche Mohamed Amine qui font aujourd’hui le bonheur du MB Bouira qui accède en division Inter-régions, et Kacel Ferhat au CRBTO…

Le manque de moyens, l’absence de la culture du sponsoring, en sus de la mauvaise gestion et le manque d’expérience sont, entre autres, les raisons qui ont conduit à cette déchéance des clubs.

Le MC Bouira aurait pu terminer mauvais 14e des groupes (A et B) et connaître le même sort que le HCAB, n’était-ce réveil lors de la phase retour. Le MCB pointe, donc, à la quatorzième place, ex-æquo avec l’USM Béjaïa avec 35 points, alors que dans le groupe B, le RC Bordj El Kiffan occupe la 16e et dernière place avec 18 points.

La JS Draria pointe à la 15e avec 24 points, l’IR Hussein Dey occupe la 14e place avec 31 points et terminera mauvais 14e, et ce quels que soient les résultats des matchs MC Bouira – Gouraya de Béjaïa et USM Béjaïa – ES Bir Ghbalou (groupe A). Mais tout de même, il est toujours important pour des équipes concernées par ce jeu de calculs, d’éviter une mauvaise surprise, en cette fin de championnat de la saison sportive 2016-2017, en essayant de terminer sur une bonne note et avec panache.

Le MC Bouira ne compte pas rater sa sortie au stade Said Bourouba face à Gouraya Béjaia, en l’abordant avec la nette ambition, d’arracher les trois points qui seront mis en jeu et de finir la saison avec 38 points dans son compte.

La dernière journée fixée au 12 mai

La 30e et dernière journée du championnat de la Régionale 2 se jouera le vendredi 12 mai, a annoncé la Ligue régionale d’Alger (LRFA). Si dans le haut du tableau, le suspense a pris fin avec l'accession en Régionale 1 de l'USM Draâ Ben Khedda, qui avait assuré sa montée au terme de la 28ème journée, pour la rétrogradation en division d’honneur, l’Olympique d’Akbou accompagnera le HC Aïn Bessam qui avait mis déjà les pieds en division inferieur depuis belle lurette. Il faut attendre l’ultime journée du championnat de l’inter-région pour savoir s’il y aura une troisième équipe qui les accompagnera.

Ainsi, l’OS El Kseur (12e, 36 pts) l’USM Béjaïa et le MC Bouira qui occupent conjointement la 13e place avec 35 pts, vont livrer ainsi une lutte à distance pour éviter la relégation de la dernière minute. Les débats seront très chauds entre ces trois équipes et chacune d’elle tentera d’éviter le purgatoire en cette fin de saison. Ce qui n’est pas souhaité, par les amoureux de l’OS El Kseur, l’USM Bejaia et le MC Bouira. Les yeux seront donc braqués aux matchs que vont livrer ces trois équipes menacées de relégation et qui ne sont pas à l’abri d’une mauvaise surprise de dernière minute.

Samy H. et M’hena A.